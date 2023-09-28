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Общество

Штабная тренировка по гражданской обороне пройдёт в Псковской области 3 октября

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с органами управления и силами гражданской обороны пройдёт в Псковской области 3 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Штабная тренировка организована в соответствии с планом мероприятий по реализации основ государственной политики России в области гражданской обороны на период до 2030 года.

В рамках штабной тренировки запланирована отработка практических мероприятий при введении в действие плана гражданской обороны и защиты населения Псковской области, а также ведению гражданской обороны при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и в условиях военных конфликтов.

В ходе штабной тренировки проведут мероприятия по проверке готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения к выполнению задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до населения, органов управления, сил и средств гражданской обороны, организации защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также мероприятия по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

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