Штабная тренировка по гражданской обороне пройдёт в Псковской области 3 октября
Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с органами управления и силами гражданской обороны пройдёт в Псковской области 3 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Штабная тренировка организована в соответствии с планом мероприятий по реализации основ государственной политики России в области гражданской обороны на период до 2030 года.
В рамках штабной тренировки запланирована отработка практических мероприятий при введении в действие плана гражданской обороны и защиты населения Псковской области, а также ведению гражданской обороны при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и в условиях военных конфликтов.
В ходе штабной тренировки проведут мероприятия по проверке готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения к выполнению задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до населения, органов управления, сил и средств гражданской обороны, организации защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также мероприятия по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Команда Псковской области заняла первое место в одной из дисциплин на всероссийской «Зарнице»
Некачественная промывка внутридомовых сетей может стать одной из причин проблем с отоплением –
ПТС