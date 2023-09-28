Александр Голышев: Россия обладает огромным научным потенциалом

16:45, 28 сентября 2023, ПАИ

Россия обладает огромным научным потенциалом, уникальными академическими школами, развитой фундаментальной наукой, способной заложить основу для будущих открытий, заявил ПАИ российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Научная мобилизация – сложная, но очень актуальная проблема. Она подразумевает и максимальное использование науки в дальнейшем устойчивом развитии, и закрепление учёных в своей стране, отметил Александр Голышев.

Также он считает, что в России недостаточное научное обеспечение решений актуальных задач, тем более управленческих решений.

«По пальцам можно пересчитать инновационные лаборатории, увязывающие традиционный бизнес с высокотехнологичными или цифровыми решениями. Не получается конвертация фундаментальных знаний в прикладные, использование научных результатов для разработки практических решений и инноваций. А именно это или закрепляет молодого учёного в своей стране, или побуждает его на поиск применения своих знаний в других странах. Фундаментальная и прикладная наука, несмотря на кажущуюся разницу, тесно взаимосвязаны, образуя симбиотические отношения, которые стимулируют научный прогресс», – сказал Александр Голышев.

По его словам, эта взаимозависимость позволяет использовать их коллективную силу, продвигать научные знания, стимулировать инновации и решать проблемы, с которыми сталкивается государство и его регионы. В таком случае перед научными и образовательными учреждениями региона, прежде всего университетами, открываются новые возможности.

«В ПсковГУ открылась Передовая инженерная школа Союзного государства. Псковский государственный университет совместно с Белорусским национальным техническим университетом стали победителями федерального проекта Минобрнауки. Главная задача – подготовка инженеров в отрасли станкостроения, которые в конечном итоге смогут решить задачу импортозамещения для обеих стран. В университете также функционируют пять научных (три из которых являются сетевыми) лабораторий под руководством ведущих учёных из центральных университетов и научно-исследовательских институтов РФ», – напомнил Александр Голышев.

Тесная связь с ведущими научными школами позволяет разрабатывать и реализовывать совместные проекты, опираясь на опыт, интеллектуальный потенциал и инструментарий ведущей школы, а также осуществлять программы повышения квалификации сотрудников лаборатории и совместные образовательные программы, уверен эксперт.

«На конференции «Homo faber – Homo loguens – Homo scriptor. Россия – Белоруссия: Ценности единого научно-образовательного пространства приграничья» ПсковГУ и БГУ анонсировали совместную сетевую программу магистратуры «Цифровая журналистика». Уже разработан и утверждён учебный план, первый набор обучающихся пройдёт в следующем учебном году. Новое время открывает и новые возможности более широкого использования научных знаний в практической деятельности и образовании», – заключил Александр Голышев.