Часть улицы Николая Васильева в Пскове отремонтируют раньше срока

16:34, 28 сентября 2023, ПАИ

Часть улицы Николая Васильева на въезде в Псков со стороны Санкт-Петербурга могут отремонтировать раньше срока. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«На въезде в Псков со стороны Санкт-Петербурга идёт укладка выравнивающего слоя асфальта. Это отрезок улицы Николая Васильева, которая ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», – рассказал Борис Елкин.

Часть этой дороги в Любятово пока проходит подготовку к асфальтированию. Всего будет приведено в порядок около четырёх километров. Планируется полностью сделать ремонт в этом году, хотя контракт завершается в следующем, отметил глава Пскова.