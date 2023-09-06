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Часть улицы Николая Васильева в Пскове отремонтируют раньше срока

Часть улицы Николая Васильева на въезде в Псков со стороны Санкт-Петербурга могут отремонтировать раньше срока. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«На въезде в Псков со стороны Санкт-Петербурга идёт укладка выравнивающего слоя асфальта. Это отрезок улицы Николая Васильева, которая ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», – рассказал Борис Елкин.

Часть этой дороги в Любятово пока проходит подготовку к асфальтированию. Всего будет приведено в порядок около четырёх километров. Планируется полностью сделать ремонт в этом году, хотя контракт завершается в следующем, отметил глава Пскова.

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