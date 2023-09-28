Команда Псковской области заняла первое место в одной из дисциплин на всероссийской «Зарнице»

17:09, 28 сентября 2023, ПАИ

Команда Псковской области заняла первое место в эстафете по военно-полевой медицине на всероссийской военно-патриотической игре «Зарница: Легенды будущего». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых».

Участие в игре приняли юноши и девушки из 14 регионов: Донецкой народной республики, Чеченской Республики, Республики Татарстан, Республики Бурятии, Республики Калмыкии, Москвы и Московской области, Хабаровского края, Белгородской области, Свердловской области, Кемеровской области, Тюменской области, Нижегородской области, Псковской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»



Фото: Пресс-служба «Зарница: Легенды будущего»

























Для участия в «Зарнице» были отобраны 15 курсантов центра «Воин», которые прошли предварительную подготовку в лагерных сменах летом.

Команды соревновались по целому ряду направлений: пожарная подготовка, оказание первой помощи, выполнение нормативов и практических стрельб из пневматического оружия, ориентирование на местности, управление беспилотниками и многие другие.