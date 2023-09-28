Новые тротуары на улице Ижорского Батальона в Пскове почти готовы

20:27, 28 сентября 2023, ПАИ

Благоустройство новых тротуаров на улице Ижорского Батальона в Пскове находится на завершающем этапе, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Новые тротуары на улице Ижорского Батальона уже в асфальте. Теперь подрядчик фрезерует полосу вдоль бордюра, потом заасфальтирует и её. Останется навести «марафет». Вдоль улицы построено более 1,5 км пешеходной зоны», – написал Борис Елкин.

Проведена подготовка к устройству новых тротуаров и на улице Шоссейной, подчеркнул глава города. «Как только будут поставлены закладные опор освещения, дорожники начнут монтировать бортовой камень и отсыпать основание. Пешеходные дорожки общей протяжённостью 1,1 км будут идти от Алмазной до Окольной», – рассказал он.