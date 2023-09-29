Псковские росгвардейцы и сотрудники ГУ МЧС провели противопожарные учения

23:28, 28 сентября 2023, ПАИ

Противопожарная объектовая тренировка с привлечением специалистов регионального МЧС прошла на базе ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области в рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

В ходе занятий отработаны действия личного состава при пожаре. Кроме того, был уточнён алгоритм действий сотрудников по обеспечению сохранности документов и материальных ценностей, взаимодействие дежурной службы ОМОН «Кром» с подразделениями пожарной охраны, эвакуация личного состава из здания.

Проведена проверка готовности внештатного пожарного расчёта к действиям по организации ликвидации возможного пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.

Участники мероприятия также получили дополнительные навыки эвакуации людей, чей выход из помещения оказался заблокирован.