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Политика

Псковский губернатор освободил от обязанностей 35 своих общественных помощников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение, согласно которому все 35 его общественных помощников освобождены от своих обязанностей. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Это необходимая процедура при переизбрании губернатора, отметил Михаил Ведерников.

«Благодарю всех за включённость в решение вопросов, желание помогать жителям и трудиться на благо нашей Псковской области! Со многими встретимся в новом составе, который будет утверждён в ближайшее время», – написал глава региона.

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