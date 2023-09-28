Псковский губернатор освободил от обязанностей 35 своих общественных помощников

23:38, 28 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение, согласно которому все 35 его общественных помощников освобождены от своих обязанностей. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Это необходимая процедура при переизбрании губернатора, отметил Михаил Ведерников.

«Благодарю всех за включённость в решение вопросов, желание помогать жителям и трудиться на благо нашей Псковской области! Со многими встретимся в новом составе, который будет утверждён в ближайшее время», – написал глава региона.