До +24 градусов ожидается сегодня в Пскове
До +24 градусов ожидается сегодня, 29 сентября в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
В Пскове днём температура составит от +22 до +24 градусов. В Великих Луках температура днём – от +22 до +24 градусов.
Напомним, что этой осенью сентябрь в Псковской области порадовал жителей тёплой погодой. Бабье лето дважды приходило в регион, а в один из дней в Пскове был побит температурный рекорд 1936 года.
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