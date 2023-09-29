До +24 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:59, 29 сентября 2023, ПАИ

До +24 градусов ожидается сегодня, 29 сентября в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

В Пскове днём температура составит от +22 до +24 градусов. В Великих Луках температура днём – от +22 до +24 градусов.

Напомним, что этой осенью сентябрь в Псковской области порадовал жителей тёплой погодой. Бабье лето дважды приходило в регион, а в один из дней в Пскове был побит температурный рекорд 1936 года.