Десять тысяч вакцин «Спутник Лайт» поставят в Псковскую область в ноябре
Десять тысяч вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» поставят в медицинские учреждения Псковской области в ноябре. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Семёнова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
По её словам, в Псковской области на данный момент не наблюдается роста заболеваемости ковидом. При этом количество тестов на ковид увеличивается.
«Мы тестируем людей, у которых есть подозрения на ковид – это лихорадка, слабость, кашель и одышка. Но в большинстве случаев это оказывается ОРВИ», – сказала Ирина Семёнова.
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