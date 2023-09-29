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Общество

Десять тысяч вакцин «Спутник Лайт» поставят в Псковскую область в ноябре

Десять тысяч вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» поставят в медицинские учреждения Псковской области в ноябре. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Семёнова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ. На фото: Ирина Семёнова

По её словам, в Псковской области на данный момент не наблюдается роста заболеваемости ковидом. При этом количество тестов на ковид увеличивается.

«Мы тестируем людей, у которых есть подозрения на ковид – это лихорадка, слабость, кашель и одышка. Но в большинстве случаев это оказывается ОРВИ», – сказала Ирина Семёнова.

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