Десять тысяч вакцин «Спутник Лайт» поставят в Псковскую область в ноябре

16:25, 29 сентября 2023, ПАИ

Десять тысяч вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» поставят в медицинские учреждения Псковской области в ноябре. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Семёнова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, в Псковской области на данный момент не наблюдается роста заболеваемости ковидом. При этом количество тестов на ковид увеличивается.

«Мы тестируем людей, у которых есть подозрения на ковид – это лихорадка, слабость, кашель и одышка. Но в большинстве случаев это оказывается ОРВИ», – сказала Ирина Семёнова.