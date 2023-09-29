ФК «Луки-Энергия» проведёт матч против одного из лидеров чемпионата

13:57, 29 сентября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведёт гостевой матч 11-го тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» 1 октября. Начало матча в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

На данный момент великолучане идут на 15-м месте в турнирной таблице и имеют в своём активе две победы, три ничьи и пять поражений. «Химик» из Дзержинска занимает вторую строчку с 25 очками. Столько же очков имеет лидер таблицы петербургский «Зенит-2».

Напомним, что недавно ФК «Луки-Энергия» выбыл из борьбы за Кубок России по футболу.

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