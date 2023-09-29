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Общество

В Великих Луках прошёл первый в России луковый фестиваль

Первый в России луковый фестиваль состоялся в Центральной городской библиотеке имени Семевского в Великих Луках сегодня, 29 сентября. Об этом пишет портал Luki-News.

  • В Великих Луках прошёл первый в России луковый фестиваль
    Фото: Luki-News
  • В Великих Луках прошёл первый в России луковый фестиваль
    Фото: Luki-News
  • В Великих Луках прошёл первый в России луковый фестиваль
    Фото: Luki-News
  • В Великих Луках прошёл первый в России луковый фестиваль
    Фото: Luki-News
  • В Великих Луках прошёл первый в России луковый фестиваль
    Фото: Luki-News
  • В Великих Луках прошёл первый в России луковый фестиваль
    Фото: Luki-News
  • В Великих Луках прошёл первый в России луковый фестиваль
    Фото: Luki-News

Идея провести такой необычный фестиваль принадлежит команде первого городского туристического форума. Организаторы постоянно стараются удивить, и в этот раз они предложили посетителям отведать фирменное великолукское угощение – луковый пирог, говорится в сообщении.

«Идея появилась так, что Илона Ловцова печёт луковый пирог. Вернее, просто пирог. Потом я попросила её: «Испеки луковый пирог, у нас же город Великие Луки». Она на раз-два его испекла. Потом подумала, почему бы не рассказать людям о том, что в Великих Луках пекут луковый пирог, и не сделать из этого событие для притяжения туристов и горожан», – рассказала общественный деятель Анастасия Князькова.

Угощение пришлось по вкусу посетителям фестиваля. В дальнейшем луковый пирог планируют сделать брендом Великих Лук и представлять его в других городах и даже странах.

«Раз город Великие Луки, значит, пирог будет луковым. Есть же блюда из лука – луковый суп, кто-то ещё сделал луковый мармелад. И мы решили сделать луковый пирог. Сначала первый опыт был интересен, получится не получится. А потом он зашёл – и в Беларусь катался, и в Новосокольники ездил, и пошло-поехало! Пирог стал путешественником по всей нашей необъятной Родине, как говорится», – отметила повар Илона Ловцова.

Гости мероприятия смогли также приобрести сувенир ручной работы местных мастеров и поучаствовать в конкурсе на самую большую приусадебную луковицу.

Напомним, что фестиваль прошёл в рамках Всероссийской акции «Россия вдохновляет», приуроченной ко Дню туризма. Всероссийская акция «Россия вдохновляет» – работа главного кадрового проекта индустрии гостеприимства «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Основная цель акции – мотивировать жителей регионов открывать для себя новые места и путешествовать по своей стране, подчеркнуть значимость и престиж отрасли туризма, а также важность развития индустрии гостеприимства.

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