Стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими в Псковском районе

23:45, 29 сентября 2023, ПАИ

Подробности ДТП с двумя пострадавшими женщинами, произошедшего на 20-м километре трассы Псков – Изборск в Псковском районе, опубликованы в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

На место происшествия прибыла женщина, которая заявила, что является водителем Lada Priora, хотя на ней отсутствовали следы повреждений. Зато повреждения обнаружили у мужчины, которого спасатели нашли недалеко от места ДТП в лесополосе.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ на момент аварии предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. После ДТП он скрылся с места происшествия.