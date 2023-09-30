Поэтапное включение отопления планируют начать в Пскове с 5 октября

09:38, 30 сентября 2023, ПАИ

Поэтапное включение отопление планируют начать в Пскове с 5 октября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

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«Поручил всем участникам процесса обеспечить к этой дате полную готовность», – сказал глава Пскова.

Также он сообщил, что детские сады, школы, больницы уже могут подавать заявки на подключение к отоплению с понедельника.

Ранее директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов заявил, что отопительный сезон в Пскове начнётся не раньше 2 октября.