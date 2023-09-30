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Два серебра выиграл псковский «Щелкунчик» на конкурсе в Светлогорске

Два вторых места выиграл псковский коллектив студии классического танца «Щелкунчик» имени Любови Изотовой на конкурсе в Светлогорске. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: «Щелкунчик»

Старшая группа коллектива «Щелкунчик» участвовала в региональном очном смотре-конкурсе танцевальных коллективов Северо-Западного федерального округа национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Премия учреждена в 2016 году благотворительным фондом под руководством народной артистки России Илзе Лиепы. 

Коллектив представил два номера в номинации «Неоклассика. Старшая группа». По результатам конкурса девушки получили два серебряных диплома за оба номера. 

«Конечно, мы волновались, так как представляли Псковскую область, но мы сделали свой максимум, постарались исправить все недочёты, которые были озвучены комиссией перед очным этапом. Мы получили удовольствие от данной поездки!» – поделилась впечатлениями одна из участниц коллектива.

Ранее руководитель коллектива Юлия Филиппова рассказала, какие качества должны быть у балерины.
 

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Два серебра выиграл псковский «Щелкунчик» на конкурсе в Светлогорске

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