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Общество

Приём заявок на творческий конкурс «Чернильница» продлили до 6 октября

Приём заявок на XIII городской конкурс молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» продлили до 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Напомним, что отправить работы можно в пяти номинациях: «Лучший поэт» (от 14 до 17 лет), «Лучший поэт» (от 18 до 35 лет), «Лучший чтец» (для молодых декламаторов), «Лучший писатель малого жанра» и «Лучший иллюстратор».

Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться в группе «Молодёжный центр Псков» в соцсети «ВКонтакте».

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