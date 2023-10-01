Приём заявок на творческий конкурс «Чернильница» продлили до 6 октября

20:31, 01 октября 2023, ПАИ

Приём заявок на XIII городской конкурс молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» продлили до 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Напомним, что отправить работы можно в пяти номинациях: «Лучший поэт» (от 14 до 17 лет), «Лучший поэт» (от 18 до 35 лет), «Лучший чтец» (для молодых декламаторов), «Лучший писатель малого жанра» и «Лучший иллюстратор».

Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться в группе «Молодёжный центр Псков» в соцсети «ВКонтакте».