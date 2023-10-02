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Псковичи завоевали бронзу на первенстве Новгородской области по баскетболу

Псковские спортсмены спортшколы «Ника» стали бронзовыми призёрами первенства Новгородской области по баскетболу среди команд юношей 2009 года рождения. Соревнования прошли в Великом Новгороде в спортивном комплексе «Манеж» с 29 сентября по 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской региональной федерации баскетбола.

Псковичи стали бронзовыми призёрами первенства Новгородской области по баскетболу. Фото: Псковская региональная федерация баскетбола

Тренером команды является Эдуард Михайлов.

Первое место заняла команда из Великого Новгорода, а второе место досталось баскетболистам из Малой Вишеры Новгородской области.

Напомним, что сейчас проходит первенство СЗФО по баскетболу с участием великолукских спортсменов спортшколы «Экспресс».  

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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