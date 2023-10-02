Псковичи завоевали бронзу на первенстве Новгородской области по баскетболу

12:27, 02 октября 2023, ПАИ

Псковские спортсмены спортшколы «Ника» стали бронзовыми призёрами первенства Новгородской области по баскетболу среди команд юношей 2009 года рождения. Соревнования прошли в Великом Новгороде в спортивном комплексе «Манеж» с 29 сентября по 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской региональной федерации баскетбола.

Тренером команды является Эдуард Михайлов.

Первое место заняла команда из Великого Новгорода, а второе место досталось баскетболистам из Малой Вишеры Новгородской области.

Напомним, что сейчас проходит первенство СЗФО по баскетболу с участием великолукских спортсменов спортшколы «Экспресс».

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