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Политика

Армен Мнацаканян – о проблемах с началом отопительного сезона в Новоржевском районе: Это системные ошибки главы муниципалитета

Сложившаяся ситуация с проблемами в отопительном сезоне в Новоржевском районе – это системные ошибки главы муниципалитета Софьи Пугачёвой и её команды, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом ПАИ.

Армен Мнацаканян: «Сложившаяся ситуация с проблемами в отопительном сезоне в Новоржевском районе – это системные ошибки главы муниципалитета». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сложившаяся ситуация в Новоржевском районе – это системные ошибки главы муниципального образования «Новоржевский район». И так происходит уже не первый год подряд. Третий год я работаю депутатом и вижу, как проваливается отопительный сезон в районе. И третий год подряд наш губернатор выручает Новоржевский район», – отметил Армен Мнацаканян.

По его словам, в данный момент необходимо следить за тем, чтобы выделенные губернатором 2,2 млн рублей были реализованы в нужном направлении.

«Я бы, конечно, поганой метлой выгнал бы главу района с её командой, потому что это полное безразличие. А то, что губернатор помогает жителям, – это хорошо, потому что они не виноваты в том, какой у них руководитель района. Я, как депутат, буду контролировать, чтобы деньги дошли до назначения, и подключу для этого депутатов районного Собрания, всех заинтересованных лиц, чтобы в конце концов был порядок, потому что уже в конце этой недели обещают заморозки, а у них ещё конь не валялся. То, что Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] выделил деньги, – он молодец, но то, что глава района вместе со своей командой волынку тянут, и уже не первый год, – это системная ошибка, потому что надо управлять, а не заниматься политикой», – заключил вице-спикер облсобрания.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своим заместителем Игорем Шатурным обсудили подготовку к отопительному сезону. В Новоржевском районе не были предусмотрены достаточные средства ни на оборудование, ни на закупку топлива, поэтому глава региона выделил муниципалитету из бюджета области дополнительно 2,2 млн рублей.

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