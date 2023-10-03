В Подмосковье скончалась женщина, которую облил бензином и поджёг экс-возлюбленный

23:53, 03 октября 2023, ПАИ

В Подмосковье скончалась женщина, которую облил бензином и поджёг бывший возлюбленный, сообщает Telegram-канал «112».

Врачи до последнего боролись за жизнь 38-летней Шахнозы, но спасти её не удалось. Женщина погибла из-за сильных ожогов по всему телу. У неё осталось двое детей, говорится в сообщении.

49-летний поджигатель успел скрыться, его до сих пор не нашли.

Ранее сообщалось, что мужчина поджёг свою возлюбленную в Серпухове Московской области из-за ревности.