В Подмосковье скончалась женщина, которую облил бензином и поджёг экс-возлюбленный
В Подмосковье скончалась женщина, которую облил бензином и поджёг бывший возлюбленный, сообщает Telegram-канал «112».
Врачи до последнего боролись за жизнь 38-летней Шахнозы, но спасти её не удалось. Женщина погибла из-за сильных ожогов по всему телу. У неё осталось двое детей, говорится в сообщении.
49-летний поджигатель успел скрыться, его до сих пор не нашли.
Ранее сообщалось, что мужчина поджёг свою возлюбленную в Серпухове Московской области из-за ревности.
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