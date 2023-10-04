Библиотека имени Курбатова станет одной из площадок всероссийского фестиваля «Другое искусство»

12:21, 04 октября 2023, ПАИ

Творческие встречи с писателями, экскурсии, выставки и многое другое пройдут в библиотеке имени В. Я. Курбатова с 6 по 8 октября с 11:00 до 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Так, 6 октября в 15:00 в актовом зале состоится встреча-открытие с писателем, литературным редактором Мариной Козиковой из Санкт-Петербурга. Она написала более 13 фантастических повестей, иронических детективов, юмористических рассказов, детских сказок, заметок о путешествиях по разным странам. На сегодняшний день ею написано более 13 книг.

В этот же день, 6 октября, в 17:00 состоится открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Ищите свет внутри себя...» членов Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (с сурдопереводом). Выставка будет работать 6, 7 и 8 октября.

7 октября в 14:00 пройдет презентация книги сказок «Однажды в Новый год», созданной в рамках международного благотворительного движения «Солнечный луч» совместно с Гильдией киноактёров России. Она пройдет на 1-м этаже библиотеки, в актовом зале.

Главными участниками встречи станут организатор и куратор Международного благотворительного движения поддержки творческих людей с особенностями, основатель и руководитель Первого творческого объединения «Свет» Ольга де Лакруа и писатель, литературный редактор Валерия Гречина, писатель из Санкт-Петербурга Марина Козикова, семья художников Оболенских – Александр, Светлана, Анна и Дуняша.

Истории сборника «Однажды в Новый год...» написаны авторами с ограниченными возможностями здоровья. Сказки проиллюстрированы командой лучших художников из России, Франции и Беларуси.

Добавим, книга «Однажды в Новый год...» Первого творческого объединения «Свет» стала лауреатом Международного конкурса книжной иллюстрации «Образ книги» 2023 в номинации «Специальный диплом».

С 6 по 8 октября в 11:00 и в 17:00 состоится практика-путешествие «Просто почувствуй это!». С завязанными глазами участники практики-путешествия посетят отделы библиотеки (кабинет Курбатова, региональный центр по работе с редкими и ценными документами, реставрационную библиотечную лабораторию, региональный центр креативных индустрий и цифровых технологий). Всё, что встретится на пути, можно будет ощутить только на ощупь, на слух, на запах.

Для участия в экскурсии нужна предварительная регистрация по телефону 72-84-15.

С 6 по 8 октября с 10:00 до 17:00 состоится иммерсивная выставка «Книга исключительных возможностей». Гости фестиваля смогут познакомиться с изданиями специальных форматов для незрячих и слабовидящих (напечатанные укрупненным шрифтом, шрифтом Брайля, аудиокниги на различных носителях), с тифлооборудованием, с помощью которого люди с ослабленным зрением могут читать обычные книги и журналы (тифлоплеер, электронная лупа), а также прочитать «говорящие» и тактильные книги. Выставка будет работать на перовом этаже, в «Аквариуме».

По всем вопросам о фестивале звоните по телефону 8 (921) 500-87-63.

Отметим, что организатором фестиваля выступает комитет по культуре Псковской области.

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно здесь.