Фестиваль историко-документального кино стартовал в ПсковГУ

21:56, 04 октября 2023, ПАИ

Первый кинопоказ состоялся в рамках фестиваля историко-документального кино, стартовавшего в ПсковГУ при поддержке Российского исторического общества и фонда «История Отечества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Документальное кино – одно из самых наглядных и доступных форм исторического просвещения молодого зрителя, отметил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев.

«Наполненные яркими образами кинокартины служат надёжным проводником исторического знания, помогают погрузиться в первопричины исторических процессов и тенденций, определивших развитие России и мира», – подчеркнул председатель правления РИО.

За семь лет работы фонд поддержал множество документальных кинокартин, посвящённых самым разным страницам отечественной истории, отметил Руслан Гагкуев. По его словам, на площадке фестиваля будут представлены фильмы о Великой Отечественной войне, советском атомном проекте, истории освоения космоса и о многом другом. Председатель правления РИО также выразил уверенность, что отобранные организаторами кинокартины и возможность пообщаться с их создателями не только доставят интеллектуальное удовольствие участникам фестиваля, но и побудят их самостоятельно заняться изучением истории.

Председатель совета отделения РИО в Псковской области Наталья Исакова подчеркнула, что многие проекта Российского исторического общества готовятся и реализуются именно для молодёжи.

«Кино имеет колоссальное значение для формирования ценностной ориентации человека. Вместе с тем формат кино предпочтителен для молодёжи. Уверена, что документальные фильмы, которые вы увидите на фестивале, найдут отклик в душе каждого из вас. Эти фильмы не только перенесут вас в прошлое, познакомят с новыми фактами, подтверждёнными источниками, но и позволят разобраться в причинах исторических событий. На основе источников вы сможете критически оценивать исторические материалы, отличать правдивую информацию от фальсифицированной», – сказала спикер в видеообращении.

«Знание своей культуры и участие в культурной деятельности закладывают в человеке базовые нравственные ориентиры – уважение к истории и традициям, духовным основам наших народов, а также позволяет раскрыть таланты и способности каждого человека», – добавила модератор фестиваля, директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ, член совета регионального отделения РИО в Пскове, кандидат исторических наук, доцент Людмила Алиева.

«За время работы фестиваля его участники посмотрят и обсудят со специально приглашёнными гостями такие фильмы, как «Байконур: первый на планете Земля», «Битва за Крым», «Мюнхенский сговор», «Экономическое чудо», «Кремль 9». Данные фильмы были специально подобраны с учётом специфики нашего региона и содержания деятельности регионального Российского исторического общества в Псковской области», – подчеркнула Людмила Алиева.

На первом показе зрители увидели картину «Кремль 9. Июнь-41. Без грифа секретно». Фильм рассказывает о первых днях войны и о том, что в это время происходило в Кремле. В университете уточнили, что в основу фильма легли малоизвестные факты и рассекреченные специально для этой кинокартины документы.

По завершении просмотра студенты и преподаватели ПсковГУ получили возможность пообщаться с создателями картины и задать интересующие вопросы.

Добавим, что проект реализуется как одно из событий I Международного форума «Гуманитарная безопасность как фактор стабильного развития общества».