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Фестиваль историко-документального кино стартовал в ПсковГУ

Первый кинопоказ состоялся в рамках фестиваля историко-документального кино, стартовавшего в ПсковГУ при поддержке Российского исторического общества и фонда «История Отечества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Документальное кино – одно из самых наглядных и доступных форм исторического просвещения молодого зрителя, отметил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев.

«Наполненные яркими образами кинокартины служат надёжным проводником исторического знания, помогают погрузиться в первопричины исторических процессов и тенденций, определивших развитие России и мира», – подчеркнул председатель правления РИО.

Руслан Гагкуев: «Документальное кино – одна из самых наглядных и доступных форм исторического просвещения у молодого зрителя»

За семь лет работы фонд поддержал множество документальных кинокартин, посвящённых самым разным страницам отечественной истории, отметил Руслан Гагкуев. По его словам, на площадке фестиваля будут представлены фильмы о Великой Отечественной войне, советском атомном проекте, истории освоения космоса и о многом другом. Председатель правления РИО также выразил уверенность, что отобранные организаторами кинокартины и возможность пообщаться с их создателями не только доставят интеллектуальное удовольствие участникам фестиваля, но и побудят их самостоятельно заняться изучением истории.

Председатель совета отделения РИО в Псковской области Наталья Исакова подчеркнула, что многие проекта Российского исторического общества готовятся и реализуются именно для молодёжи.

Наталья Исакова: «Кино имеет колоссальное значение для формирования ценностной ориентации человека. Вместе с тем формат кино предпочтителен для молодёжи»

«Кино имеет колоссальное значение для формирования ценностной ориентации человека. Вместе с тем формат кино предпочтителен для молодёжи. Уверена, что документальные фильмы, которые вы увидите на фестивале, найдут отклик в душе каждого из вас. Эти фильмы не только перенесут вас в прошлое, познакомят с новыми фактами, подтверждёнными источниками, но и позволят разобраться в причинах исторических событий. На основе источников вы сможете критически оценивать исторические материалы, отличать правдивую информацию от фальсифицированной», – сказала спикер в видеообращении.

Руслан Гагкуев: «На площадке фестиваля будут представлены фильмы о Великой Отечественной войне, советском атомном проекте, истории освоения космоса и о многом другом»

«Знание своей культуры и участие в культурной деятельности закладывают в человеке базовые нравственные ориентиры – уважение к истории и традициям, духовным основам наших народов, а также позволяет раскрыть таланты и способности каждого человека», – добавила модератор фестиваля, директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ, член совета регионального отделения РИО в Пскове, кандидат исторических наук, доцент Людмила Алиева.

Людмила Алиева: «Знание своей культуры и участие в культурной деятельности закладывают в человеке базовые нравственные ориентиры – уважение к истории и традициям, духовным основам наших народов, а также позволяет раскрыть таланты и способности каждого человека»

«За время работы фестиваля его участники посмотрят и обсудят со специально приглашёнными гостями такие фильмы, как «Байконур: первый на планете Земля», «Битва за Крым», «Мюнхенский сговор», «Экономическое чудо», «Кремль 9». Данные фильмы были специально подобраны с учётом специфики нашего региона и содержания деятельности регионального Российского исторического общества в Псковской области», – подчеркнула Людмила Алиева.

Людмила Алиева: «За время работы фестиваля его участники посмотрят и обсудят со специально приглашёнными гостями такие фильмы, как «Байконур: первый на планете Земля», «Битва за Крым», «Мюнхенский сговор», «Экономическое чудо», «Кремль 9»

На первом показе зрители увидели картину «Кремль 9. Июнь-41. Без грифа секретно». Фильм рассказывает о первых днях войны и о том, что в это время происходило в Кремле. В университете уточнили, что в основу фильма легли малоизвестные факты и рассекреченные специально для этой кинокартины документы.

Людмила Алиева: «Фильмы были специально подобраны с учётом специфики нашего региона и содержания деятельности регионального Российского исторического общества в Псковской области»

По завершении просмотра студенты и преподаватели ПсковГУ получили возможность пообщаться с создателями картины и задать интересующие вопросы.

Добавим, что проект реализуется как одно из событий I Международного форума «Гуманитарная безопасность как фактор стабильного развития общества».

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