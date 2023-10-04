Себежские школьники прошли парашютную подготовку

22:31, 04 октября 2023, ПАИ

Третий день третьей смены сборов по основам военном службы для школьников 10-х классов школ Псковской области в рамках программы РУМЦ «Авангард» прошёл сегодня, 4 октября. В ней принимают участие и десятиклассники Идрицкой средней школы Себежского района, сообщает газета «Призыв».

Сегодня прошло занятие по парашютной подготовке, которое проводил Владимир Матрунич – мастер спорта по парашютному спорту, совершивший свыше тысячи прыжков, ветеран боевых действий, представитель главного разведывательного управления «Боевого братства».

Он рассказал и показал, как правильно складывать парашют, как осуществляется прыжок, познакомил с размерами основного и запасного парашютов в раскрытом виде.

Ребята узнали о начальной скорости десантирования при прыжке из самолёта, об устройстве парашютной системы и других вещах.

Занятие длилось два часа. Педагог по ОБЖ Геннадий Мелешенко сказал, что ребятам очень понравилось.

Напомним, что смена началась 2 октября и продлится пять дней. На спортивной базе Островского района школьники учатся военному мастерству и проверяют свою физическую подготовку.