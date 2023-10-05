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Общество

Фонд Постниковых откроют в древлехранилище псковского музея

Фундаментальный научный труд, в котором впервые были исследованы псковская Церковь и духовенство 1666-1764 годов, представили в Поганкиных палатах. Именем авторов работы, Бориса и Арсения Постниковых, будет назван новый фонд древлехранилища Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Борис и Арсений Постниковы трудились над двумя томами книги более 20 лет. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Особенностью древлехранилища псковского музея является наличие нескольких персональных именных фондов. Сегодня во время презентации замечательного издания в полном смысле слова родился еще один – фонд семьи Постниковых. Объем имеющихся изданий, созданных этими авторами, позволяет это сделать. Да и представить историю и архитектуру Псковской земли без фамилии Постниковых просто невозможно», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Новое издание «Церковь и духовенство Пскова в ходе реформ 1666-1764 годов» станет одним из ключевых в коллекции нового фонда. Отец и сын, Борис и Арсений Постниковы, трудились над двумя томами книги более 20 лет. Выполненная работа основана на широком круге привлеченных архивных источников, впервые вводимых в научный оборот.

«В труде приводится обстоятельное описание 150 объектов церковных и монастырских, их подворий, архиерейских домов и имена всех служителей. Работа также посвящена реформам, которые происходили в период с церковного раскола 1666 года до секуляризации церковных земель при Екатерине Великой. На псковском материале исследование в таком объеме проводится впервые», – рассказал автор монографии Арсений Постников.

Также автор отметил, что результаты исследования будут интересны историкам, археологам, краеведам, экскурсоводам, духовенству, специалистам по истории Русской православной церкви и всем любителям отечественной старины и русской духовной культуры. Кроме того, они имеют практическую значимость для изучения и реставрации памятников древнерусского зодчества.

Несколько экземпляров книг было передано в библиотеки Пскова, археологический центр, а также в фонды и читальный зал Псковского музея-заповедника.

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