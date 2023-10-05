ФОТОФАКТ. Сердце осени запечатлела себежанка

20:41, 05 октября 2023, ПАИ

Композицию «Сердца из дождя и осенних листьев» запечатлела у Жегловской средней школы жительница деревни Бояриново Себежского района Нина Васильчёнок. Об этом пишет газета «Призыв».

Кроме того, женщина поздравила учителей с профессиональным праздником, написав стихотворение.

«На асфальте у школы родной просто, кажется, лужа разлилась. Приглядеться – а лужа с душой, в ней сердечко в воде отразилось», – приводит газета «Призыв» слова стихотворения, которые сочинила Нина Васильчёнок.

Добавим, что 5 октября в России празднуется День учителя.

Фоторепортаж с торжественного мероприятия в честь Дня учителя, прошедшего в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, можно посмотреть по ссылке.