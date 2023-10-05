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Чемпионат Псковской области по футболу в формате 8 на 8 пройдёт в Пскове

Чемпионат Псковской области по футболу в формате 8 на 8 пройдёт в Пскове на стадионах «Машиностроитель» и «Локомотив» 7 и 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Фото: Федерация футбола Пскова

Чемпион этого турнира завоюет право участвовать в финальном этапе чемпионата России по футболу в формате 8 на 8, который пройдёт в Сочи с 1 по 7 ноября.

Команды-участницы разбиты на две группы. В первой группе находятся команды «Псков-2000», «Интер» Псков, «Легион» Дедовичи и «Красный город». Во второй группе собраны команды «Экспресс» Великие Луки, «Стрела» Псков, «Острович» Остров и «Старт» из Пыталово.

Матчи группового этапа пройдут 7 октября. Две лучшие команды по итогам игрового дня отправятся в полуфинал соревнований, который пройдёт 8 октября. После этих матчей победители полуфинальной стадии сыграют матч за золото.

Напомним, что недавно футбольный клуб «Псков-2000» стал чемпионом Пскова по футболу в формате 8 на 8.  

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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