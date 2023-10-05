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Общество

Краеведческая акция «Псковская область: 250 поводов для гордости» набирает обороты

Краеведческая региональная акция «Псковская область: 250 поводов для гордости», которая стартовала 20 сентября, набирает обороты. 4 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности по реализации акции между Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» и Псковской областной общественной организацией «Чудской проект». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации. 

Фото здесь и далее: ПООО «Чудской проект»

В рамках сотрудничества планируется провести в школах совместные занятия по истории Псковской области и рассказать о знаменитых псковичах, которые внесли значительный вклад в развитие региона и России. Также организуют круглый стол по вопросам краеведения и наградят победителей акции.

Благодаря Псковскому областному совету профессиональных союзов педагогов-наставников, направивших наибольшее количество работ учащихся в оргкомитет акции, а также педагогов-наставников работ, набравших наибольшее количество голосов членов жюри, отметят специальными призами – путёвками выходного дня в дома отдыха и санатории Псковской области.

Напомним, что присоединиться к краеведческой акции «Псковская область: 250 поводов для гордости» могут образовательные учреждения, педагоги-наставники и школьники от 14 до 18 лет. Акция направлена на привлечение внимания молодёжи к 250-летнему историческому периоду Псковской области с даты образования Псковской губернии в 1772 году и до настоящего времени, на формирование уважительного отношения к своей малой родине и воспитание чувства гордости.

К участию в акции принимаются исследовательские и литературные работы, видеоэкскурсии, а также информация о краеведческих мероприятиях, проведенных образовательными учреждениями до 20 ноября 2023 года. Особое внимание при оценке будет уделено работам, содержащим местный (локальный) краеведческий компонент.

Награждение лауреатов и участников акции, а также педагогов-наставников состоится в Пскове в декабре 2023 года. Более подробно с условиями проведения акции можно ознакомиться по ссылке.

Акция проводится в рамках регионального проекта «Твоя губерния», поддержанного правительством Псковской области.

Организаторами акции выступают Псковская областная общественная организация «Чудской проект», Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, Псковская областная организация «Профсоюз работников народного образования и науки РФ», Псковский областной совет профсоюзов и Общественная палата Псковской области.

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