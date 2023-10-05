Сотрудники СОБР «Гепард» из Псковской области заняли первое место в соревнованиях по стрельбе

17:31, 05 октября 2023, ПАИ

Команда СОБР «Гепард» регионального управления Росгвардии завоевала первое место, а команда ОМОН «Кром» заняла третье в соревнованиях по тактической стрельбе, которые проходили в рамках спартакиады на первенство Псковского регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В состязаниях приняли участие девять команд правоохранительных органов и воинских частей, находящихся на территории Псковской области.

Участники соревновались в стрельбе на точность и скорость из автоматов Калашникова.

В ходе двух упражнений командам, состоящим из двух человек, необходимо было поразить все мишени в кратчайшее время, при этом выполнить различные задания, в том числе по оказанию первой медицинской помощи и разминированию объекта.

Победителей и призеров наградили кубком и дипломами.