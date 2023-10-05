Водителя госпитализировали после ДТП в Пскове
Столкновение автомобилей Skoda и Audi произошло на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Киселёва в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В ДТП пострадал водитель Audi, его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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