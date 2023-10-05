Водителя госпитализировали после ДТП в Пскове

21:55, 05 октября 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей Skoda и Audi произошло на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Киселёва в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











В ДТП пострадал водитель Audi, его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.