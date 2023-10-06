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Общество

72% псковичей поддерживают идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности 

Сотрудники Финансового университета в качестве меры поддержки пенсионеров и малоимущих предложили организовать в магазинах «социальные полки» с товарами с истекающим сроком годности, которые можно было бы приобрести по сниженной цене или забрать бесплатно. Большинство псковичей одобряют эту инициативу, сообщается в опросе SuperJob.

72% псковичей — за «социальные полки». 14% — против, их основные доводы: «Нужно пенсии повышать, а не просрочку раздавать»; «Товары с истекающим сроком годности несут опасность для здоровья человека»; «Наглецы все расхватают, нуждающимся ничего не останется»; «Это унижение человеческого достоинства!».

Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин (78 и 67% соответственно). Псковичи до 34 лет одобряют предложение чаще тех, кто старше (74%).

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