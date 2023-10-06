Два проекта от Дновского района участвуют в областном конкурсе

09:35, 06 октября 2023, ПАИ

Два инициативных проекта от Дновского района направили на областной конкурс инициативных проектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин.

Одна из заявок посвящена ремонту пола в спорткомплексе, другая – ремонту кровли здания центра дополнительного образования детей.