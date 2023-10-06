Два проекта от Дновского района участвуют в областном конкурсе
Два инициативных проекта от Дновского района направили на областной конкурс инициативных проектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин.
Одна из заявок посвящена ремонту пола в спорткомплексе, другая – ремонту кровли здания центра дополнительного образования детей.
Напомним, на областном уровне конкурс инициативных проектов начал проводиться по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2021 года.
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