Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Луки-Энергия» проведёт домашний матч против кировского «Динамо» в воскресенье

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет против кировского «Динамо» в рамках 12-го тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» в воскресенье 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Фото: Елена Костюкович

На данный момент «Динамо» имеет 16 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Великолучане под началом Сергея Осадчука добыли девять очков за 11 проведённых встреч и занимают 15-ю строчку.

Отметим, что в рамках первенства России по футболу ФК «Луки-Энергия» имеет неприятную серию из четырёх поражений подряд.

Напомним, что в 11-м туре первенства России «Луки-Энергия» уступили дзержинскому «Химику» в волевой игре со счётом 2:1.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 октября 2023

Около 300 участников выступят на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивному ориентированию
06 октября 2023

15 наград завоевали псковские наездницы на соревнованиях в Ленинградской области
06 октября 2023

ФК «Луки-Энергия» проведёт домашний матч против кировского «Динамо» в воскресенье
05 октября 2023

Двукратный чемпион Паралимпийских игр провёл встречу со студентами ВЛГАФК
05 октября 2023

Сотрудники СОБР «Гепард» из Псковской области заняли первое место в соревнованиях по стрельбе
05 октября 2023

Чемпионат Псковской области по футболу в формате 8 на 8 пройдёт в Пскове
05 октября 2023

Четыре псковские команды стали призёрами Санкт-Петербургского гребного марафона
05 октября 2023

Псковичи взяли призовые места в первенстве СЗФО по скалолазанию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...