ФК «Луки-Энергия» проведёт домашний матч против кировского «Динамо» в воскресенье

10:07, 06 октября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет против кировского «Динамо» в рамках 12-го тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» в воскресенье 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

На данный момент «Динамо» имеет 16 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Великолучане под началом Сергея Осадчука добыли девять очков за 11 проведённых встреч и занимают 15-ю строчку.

Отметим, что в рамках первенства России по футболу ФК «Луки-Энергия» имеет неприятную серию из четырёх поражений подряд.

Напомним, что в 11-м туре первенства России «Луки-Энергия» уступили дзержинскому «Химику» в волевой игре со счётом 2:1.

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