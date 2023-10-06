Два автомобиля, пиломатериалы и дом сгорели в Псковской области

10:53, 06 октября 2023, ПАИ

Два автомобиля, пиломатериалы и дом сгорели в Псковской области за двое суток. Всего за этот период в регионе произошло четыре пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, 5 октября в 5:26 на улице Германа в Новоржеве сгорели отходы пиломатериалов.

Причина произошедшего устанавливается.

В 21:34 на 34-м километре автодороги Псков – Гдов в Псковском районе сгорел легковой автомобиль Volkswagen Golf 1993 года выпуска.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в автомобиле.

В 22:06 в деревне Воронино Палкинского района сгорел нежилой дом.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

А также 6 октября в 00:57 у дома № 12 на улице Московской в Новосокольниках в легковом автомобиле Audi 80 1992 года выпуска выгорел правый задний поворотник, оплавлен бампер под поворотником, повреждено лакокрасочное покрытие на правом заднем крыле.

Предварительная причина возгорания – неисправность электрооборудования задних фонарей.