79 деревень остались без света в Пушкиногорском районе из-за непогоды
79 населенных пунктов остались без электроэнергии в Пушкиногорском районе из-за сильного ветра. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».
Из-за массовых отключений и аварийных ситуаций на линиях электропередачи 1713 человек остались без света за последние сутки.
Как сообщили в администрации Пушкиногорского района, прошедшей ночью порывы ветра достигали 21 м/с.
«Энергетики работают в усиленном режиме. К районным бригадам пришли на помощь бригады из трёх соседних районов – Порховского, Бежаницкого, Опочецкого», – прокомментировала глава района Оксана Филиппова.
По ее словам, на территории района будут работать дополнительные бригады в течение всех предстоящих выходных, чтобы максимально быстро наладить электроснабжение.
Всего в Псковской области без электроснабжения осталось 230 населенных пунктов.
Ранее жителей Псковской области предупредили об усилении ветра сегодня, 6 октября.
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