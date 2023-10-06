Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

79 деревень остались без света в Пушкиногорском районе из-за непогоды

79 населенных пунктов остались без электроэнергии в Пушкиногорском районе из-за сильного ветра. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

79 деревень остались без света в Пушкиногорском районе. Фото: ПАИ

Из-за массовых отключений и аварийных ситуаций на линиях электропередачи 1713 человек остались без света за последние сутки.

Как сообщили в администрации Пушкиногорского района, прошедшей ночью порывы ветра достигали 21 м/с.

«Энергетики работают в усиленном режиме. К районным бригадам пришли на помощь бригады из трёх соседних районов – Порховского, Бежаницкого, Опочецкого», – прокомментировала глава района Оксана Филиппова.

По ее словам, на территории района будут работать дополнительные бригады в течение всех предстоящих выходных, чтобы максимально быстро наладить электроснабжение.

Всего в Псковской области без электроснабжения осталось 230 населенных пунктов.

Ранее жителей Псковской области предупредили об усилении ветра сегодня, 6 октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 октября 2023

15 участков дорог планируют отремонтировать в Великих Луках до конца года
06 октября 2023

Строительство школ в Себежском районе проконтролировал Андрей Ермаков
06 октября 2023

Жители Псковской области в межотопительный период сократили долги за газ почти на 30%
06 октября 2023

7 октября в Псковской области впервые отпразднуют День беременных
06 октября 2023

30-летие отмечает представительство МИД России в Пскове
06 октября 2023

Суд обязал псковского предпринимателя выплатить долг «Экопрому»
06 октября 2023

ВИДЕО. Финал девятого потока бизнес-акселератора Lady007 прошёл в Пскове
06 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Выставка к 30-летию представительства МИД России в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...