79 деревень остались без света в Пушкиногорском районе из-за непогоды

11:11, 06 октября 2023, ПАИ

79 населенных пунктов остались без электроэнергии в Пушкиногорском районе из-за сильного ветра. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Из-за массовых отключений и аварийных ситуаций на линиях электропередачи 1713 человек остались без света за последние сутки.

Как сообщили в администрации Пушкиногорского района, прошедшей ночью порывы ветра достигали 21 м/с.

«Энергетики работают в усиленном режиме. К районным бригадам пришли на помощь бригады из трёх соседних районов – Порховского, Бежаницкого, Опочецкого», – прокомментировала глава района Оксана Филиппова.

По ее словам, на территории района будут работать дополнительные бригады в течение всех предстоящих выходных, чтобы максимально быстро наладить электроснабжение.

Всего в Псковской области без электроснабжения осталось 230 населенных пунктов.

Ранее жителей Псковской области предупредили об усилении ветра сегодня, 6 октября.