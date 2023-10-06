Молодые деревья высадили на улицах Великих Лук

14:24, 06 октября 2023, ПАИ

Деревья посадили на территории Великих Лук. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на главу администрации города Андрея Беляева.

Так, за 2022-2023 годы в Великих Луках в рамках проекта «Сад Памяти» высадили деревья на общественной территории на улице Холмской. Также во время общегородского весеннего месячника по благоустройству на придомовых территориях и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» высадили ясенелистный клён «Келлис Голд», шершавый вяз «Компердауни» и колючую ель «Глаука» на площади Матросова, в сквере Карцево на пересечении проспекта Гагарина и улицы Дьяконова, а также в сквере на пересечении набережной Шмидта и улицы Холмской.

Помимо этого, в рамках исполнения муниципального контракта по содержанию объектов благоустройства высажено 74 дерева в сквере на улице Холмской, у дома № 1, на улице Дьяконова, набережной Матросова и в Петровском парке.