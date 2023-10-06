Парализованный пёс Лучик умер в Пскове

15:18, 06 октября 2023, ПАИ

Парализованный пёс Лучик, которого неизвестные выбросили в сумке-пакете на пустыре рядом с улицей Михайловской в деревне Борисовичи Псковского района 22 августа, умер в Пскове. Об этом сообщили в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Плачет душа. Разрывается сердце. Не вижу, что пишу, но это надо написать. Лучика больше нет. Маленький лучик счастья, который просто взорвал город, встряхнул всех, даже далеких от помощи животным людей. Лучик заставил проснуться, остановиться и посмотреть вокруг себя – вокруг нас много беды и страданий. Люди, будьте милосердны, будьте внимательны и сострадательны. Любите и заботьтесь о тех, кто рядом, кто верит и безгранично доверяет вам», – говорится в сообщении.

В зооприюте отметили, что Лучик просто не проснулся сегодня, 6 октября: «Лучик просто не проснулся сегодня. Так и остался спать в мягкой уютной постельке. Зацелованный, намытый, накормленный и бесконечно любимый».

Сотрудники зооприюта поблагодарили людей за заботу и поддержку, которой накрыли Лучика и тем самым дали возможность пожить. «Ещё быть любимым и уйти, как и должен уходить избалованный любовью хозяев, чудесный и милый, домашний лучик счастья», – отметили сотрудники.

Ранее ветеринары ставили собаке диагноз: почечная недостаточность третьей степени и неврологическое расстройство третьей степени.

Уже 1 октября сотрудники зооприюта писали в сообществе, что состояние у пса плохое.

«Новости от Лучика тревожные. Второй день Лучик плохо кушает. Много спит. Очень много. Просится на руки и на руках тоже сразу засыпает. Практически не встает на лапки. Уже не ходит», – писали они.