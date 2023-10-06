Приём заявок на премию «Студент года» заканчивается в Пскове

19:31, 06 октября 2023, ПАИ

Подать заявку на премию «Студент года» обучающиеся Псковского государственного университета и Колледжа ПсковГУ в возрасте от 18 до 27 лет могут еще успеть. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Регистрация проходит по специальным трекам: «Студент года. Педагоги» подача заявок до 6 октября; «Студент года. Медики» подача заявок до 9 октября; «Студент года. IT» подача заявок до 11 октября.

Конкурсные состязания для будущих медиков пройдут с 7 по 11 ноября в Москве, для педагогов — с 23 по 27 октября в Ульяновске, а для IT-специалистов с 15 по 19 ноября в Самаре.

Подать заявку на премию и узнать подробную информацию можно https://vk.com/student.goda.

Главный финал премии состоится в декабре в Москве. Все конкурсные мероприятия реализуются в рамках празднования Года педагога и наставника.