Курсанты помогли воспитанникам «Детской деревни – SOS» в Пскове сделать подарки учителям
В «Детской деревне» состоялся мастер-класс по изготовлению поделок из цветной бумаги, организованный представителями совета обучающихся Псковского филиала Университета ФСИН России для воспитанников социального учреждения, сообщили ПАИ в образовательном учреждении.
Получившимися букетами дети порадовали своих мам и педагогов.
«Учитель работает для своих учеников, живёт для них, старается сделать всё, чтобы глаза ребят светились радостью. Дети тоже стараются радовать своих любимых наставников успехами и достижениями, и ребята «Детской деревни – SOS» в Пскове не исключение: вместе с курсантами они сделали подарок для своих педагогов в профессиональный праздник – День учителя», – отметила научный сотрудник Псковского филиала Университета ФСИН России Ольга Григорьева, которая курирует деятельность совета обучающихся образовательной организации.
В этот день курсанты вместе с детьми посмотрели видеоролик, посвящённый роли учителя в жизни каждого человека, а главное, как отметили участники мероприятия, весело и дружно провели время.
Отметим, что «Детскую деревню – SOS» с Псковским филиалом Университета ФСИН России связывает давняя дружба. Волонтёры образовательной организации – частые гости в социальном учреждении. В свою очередь, дети посещают Псковский филиал университета, где для них организуются спортивные состязания и проводятся уроки мужества.
Курсанты помогли воспитанникам «Детской деревни – SOS» в Пскове сделать подарки учителям
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