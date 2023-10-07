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Политика

Михаил Ведерников поздравил Владимира Путина с днём рождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием.

Владимир Путин и Михаил Ведерников на открытии мемориала в честь Александра Невского. Гдовский район, 11 сентября 2021 года. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Поздравляю нашего президента Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Мы специально к этой дате собрали короткий ролик, который показывает малую часть того, что реализовано при личном участии и поддержке главы государства в Псковской области. Наш президент сделал всё, чтобы мы могли сегодня с уверенностью сказать: «Псковская область – комфортный, красивый, динамично развивающийся регион с большим будущим», – отметил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Глава региона пожелал президенту РФ крепкого здоровья, сил и всего самого лучшего. «Мы всегда с вами, и всегда вас поддержим!» – подчеркнул псковский губернатор.

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