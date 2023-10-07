Михаил Ведерников поздравил Владимира Путина с днём рождения

00:45, 07 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием.

«Поздравляю нашего президента Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Мы специально к этой дате собрали короткий ролик, который показывает малую часть того, что реализовано при личном участии и поддержке главы государства в Псковской области. Наш президент сделал всё, чтобы мы могли сегодня с уверенностью сказать: «Псковская область – комфортный, красивый, динамично развивающийся регион с большим будущим», – отметил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Глава региона пожелал президенту РФ крепкого здоровья, сил и всего самого лучшего. «Мы всегда с вами, и всегда вас поддержим!» – подчеркнул псковский губернатор.