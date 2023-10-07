Борис Елкин: Владимир Путин своим отношением к стране стимулирует членов команды трудиться с такой же самоотдачей

09:21, 07 октября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием.

«Можно привести немало примеров того, как жизнь в Пскове меняется к лучшему. Новые детские сады и школы, парки и дороги, обновлённые объекты культуры и туризма – в последние годы качество жизни в нашем городе действительно растёт», – отметил он.

Борис Елкин подчеркнул, что этим позитивным движением во многом мы обязаны нашему лидеру – президенту России Владимиру Путину. «Своим отношением к стране, к каждому региону, личным примером настоящего служения народу он стимулирует членов своей большой команды трудиться с такой же самоотдачей», – добавил он.

Глава города также пожелал Владимиру Путину здоровья и сил.