Мокрый снег ожидается в Псковской области 8 октября

11:35, 07 октября 2023, ПАИ

Облачная погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается на территории Псковской области 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от 0 до +4 градусов, днём – от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области начали получать штормовое предупреждение.