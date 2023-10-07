Мокрый снег ожидается в Псковской области 8 октября
Облачная погода с кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается на территории Псковской области 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от 0 до +4 градусов, днём – от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление будет низким.
Ранее сообщалось, что жители Псковской области начали получать штормовое предупреждение.
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