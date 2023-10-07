Светлана Мельничук – о работе президента: Мы живём с полной уверенностью, что о нас думают

15:34, 07 октября 2023, ПАИ

Жители России и Псковской области живут с полной уверенностью в том, что о них думают, заявила председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.

«Мы сейчас имеем очень активный образ жизни! А что для этого делается? Для этого делается многое. Во-первых, у нас есть президентские гранты. Начиная с 2010 года общественные организации, которых стало много, которые стали уверенно вставать на ножки и понимать свои задачи, пользуются поддержкой президентских грантов, которые направлены на активный образ жизни», – отметила Светлана Мельничук.

Также председатель реготделения Союза пенсионеров России от всей организации пожелала президенту Владимиру Путину здоровья. «Мы живём с большой уверенностью, что о нас думают, что о нас заботятся. Мы видим, что в России не принимаются спонтанные решения, президент делает всё очень продуманно!» – заключила Светлана Мельничук.

Сегодня, 7 октября, свой день рождения празднует президент России Владимир Путин.