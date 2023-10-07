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Александр Котов: Владимир Путин – политик, сумевший объединить жителей страны в непростые времена

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил президента России Владимира Путина с 71-летием.

Фото: ПАИ. «Владимир Путин – политик, сумевший объединить жителей страны в непростые времена»

«Масштабная догазификация, которую наши районы ждали десятилетиями, национальные проекты, благодаря которым мы строим и капитально ремонтируем школы, дороги, спортивные объекты, учреждения культуры и здравоохранения, модернизируем жилищно-коммунальное хозяйство, обновляем общественный транспорт, создаём комфортную городскую среду, благоустраиваем парки и скверы не только в больших городах, но и в сельской местности. Все эти перемены пришли в нашу жизнь благодаря приоритетам, которые определил наш президент Владимир Путин. Сформулированные для органов власти задачи сначала звучали в формате Послания Федеральному Собранию, а теперь успешно воплощаются в жизнь», – сказал он.

Александр Котов также отметил, что в сложные годы пандемии коронавирусной инфекции жителей региона буквально спасла новая инфекционная больница, построенная в рекордно короткие сроки Министерством обороны, а в этом году область получила новый подарок – учебно-лабораторный корпус университета, который позволит готовить врачей-специалистов, которых не хватает Псковской области.

«Владимир Путин – политик, сумевший объединить жителей страны в непростые времена специальной военной операции. Все вместе мы желаем нашим бойцам, выполняющим задачи государства, скорейшей победы и возвращения домой, а нашему президенту – стойкости, мужества и самых мудрых решений», – пожелал председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Он также заметил, что для этого всем важно быть сплочёнными и сильными, поддерживать Верховного главнокомандующего, вместе укреплять позиции России честным трудом и верой в правое дело, быть одной сплочённой командой.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю нашего президента Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Россия – великая страна! Достойно стоять у руля такой мощной державы под силу только мудрому, дальновидному, решительному и искренне любящему Родину политику. От души желаю крепкого здоровья, удачи, добра и успешного воплощения в жизнь всего задуманного!» – заключил Александр Котов.

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