Алла Сердцева отметила содействие президента РФ в работе студенческих отрядов

15:31, 07 октября 2023, ПАИ

Руководитель студотрядов Псковской области, член Общественной палаты региона Алла Сердцева поздравила президента России Владимира Путина с 71-летием.

«Я часто думаю о том, в какой прекрасной стране мы живём, сколько возможностей она предоставляет тем, кто готов творить, созидать и действовать на благо других. Прекрасно помню 90-е, и мне есть с чем сравнить это время – с ситуацией сегодняшнего дня», – отметила она и добавила, что восхищается тем, какие возможности сейчас дают молодёжи и активным гражданам страны.

«А сколько проводится грантовых конкурсов, сколько работает форумных площадок! При большом желании можно реализовать свою идею или попробовать себя в проекте других организаторов», – заметила Алла Сердцева.

Руководитель студотрядов Псковской области также призвала посмотреть на то, как похорошела Псковская область: «Сколько новых объектов в ней появилось, а сколько ещё появится. Как прихорашивается наш Псков! Сюда приезжают на отдых целыми семьями и, уезжая, обещают вернуться ещё».

«Как командир Псковского регионального отделения МООО «РСО», я особенно радуюсь возможностям, открытым для студентов, которые выбрали для себя Российские студенческие отряды. Это возможность получить рабочую профессию и первый трудовой опыт у таких крутых работодателей, как «Газпром» и Росатом, получить профессию вожатого и поработать в лучшем лагере на свете «Артек», который в 2014 году вернулся домой. В 2022 году у студенческих отрядов появилась возможность с гуманитарной миссией приехать в Донбасс и восстановить памятник «Саур-Могила», – поделилась она.

Алла Сердцева подчеркнула, что не так давно новые возможности открылись и для школьников – объединиться в трудовой отряд подростков и вместе с наставниками из студенческих отрядов попробовать себя в выбранной профессии.

Кроме того, в 2021 году Псковская область впервые принимала бойцов из разных регионов на трудовом объекте «Молодёжный лагерь «Самолва». Эта уникальная возможность появилась благодаря решению о строительстве мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

«Впереди у нашей организации юбилей, благодаря содействию президента и Правительства Российской Федерации запланирован ряд крупнейших всероссийских мероприятий, которые объединят студенчество всей страны. И такое внимание к студенческим отрядам неслучайно. Владимир Владимирович Путин в студенческие годы был бойцом студенческого строительного отряда «Фемида». И это только начало. А сколько ждёт событий ещё впереди», – заключила Алла Сердцева.