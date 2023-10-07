Артур Акавов: С каждым годом в России наблюдаю всё больше спортсменов

15:57, 07 октября 2023, ПАИ

Председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов отметил, что с каждым годом в России становится всё больше спортсменов. Об этом сообщает «АиФ Псков».

«Спортсменов наблюдаю с каждым годом всё больше, и это радует!» – заметил Артур Акавов, в ходе обсуждения перемен, произошедших в России за время президентства Владимира Путина.

Спортсмен также добавил, что говорить о здоровой нации можно, только если занимаешься физической культурой и собой.

Напомним, что сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Главе государства исполнился 71 год.