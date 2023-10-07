Наталья Исакова отметила вклад президента в создание и сохранение памятных мест

16:35, 07 октября 2023, ПАИ

Владимир Путин многократно доказывал, что история русского народа важна для него как для лидера, заявила руководитель Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова. Об этом пишет «АиФ-Псков».

«История важна для любого народа, особенно для его лидера, которым является наш президент», – сказала она.

Кроме того, Наталья Исакова обратила внимание на знания президента об истории страны, своей семьи и уважительное отношение к духовному и культурному наследию России. Руководитель госархива напомнила, что уже много лет страны Запада пытаются переписать историю Россию и особенно её вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Наталья Исакова подчеркнула, что общественное сознание должно строиться только на достоверных исторических данных. Особую роль в этом, по её словам, играет введение в этом году единого учебника по истории, а также увеличение часов по истории для преподавания на неисторических специальностях.

Кроме этого, Наталья Исакова сказала, что большой вклад в это вносит создание и сохранение памятных мест, а также работа над созданием единого комплекса документов об истории Великой Отечественной войны.

Руководитель госархива обратила внимание, что также важно то, что в работу над сохранением исторической памяти активно включились различные общественные организации: научные, молодёжные, патриотические, национальные. «Всё это стало возможным благодаря поддержке нашего правительства и президента», – заключила Наталья Исакова.