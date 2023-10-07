Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Исакова отметила вклад президента в создание и сохранение памятных мест

Владимир Путин многократно доказывал, что история русского народа важна для него как для лидера, заявила руководитель Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Фото: ПАИ

«История важна для любого народа, особенно для его лидера, которым является наш президент», – сказала она. 

Кроме того, Наталья Исакова обратила внимание на знания президента об истории страны, своей семьи и уважительное отношение к духовному и культурному наследию России. Руководитель госархива напомнила, что уже много лет страны Запада пытаются переписать историю Россию и особенно её вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Наталья Исакова подчеркнула, что общественное сознание должно строиться только на достоверных исторических данных. Особую роль в этом, по её словам, играет введение в этом году единого учебника по истории, а также увеличение часов по истории для преподавания на неисторических специальностях.

Кроме этого, Наталья Исакова сказала, что большой вклад в это вносит создание и сохранение памятных мест, а также работа над созданием единого комплекса документов об истории Великой Отечественной войны.

Руководитель госархива обратила внимание, что также важно то, что в работу над сохранением исторической памяти активно включились различные общественные организации: научные, молодёжные, патриотические, национальные. «Всё это стало возможным благодаря поддержке нашего правительства и президента», – заключила Наталья Исакова.

Сегодня, 7 октября, свой день рождения празднует президент России Владимир Путин. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 октября 2023

Пропавшую Бухлю нашли на территории подворья в Псковском районе
07 октября 2023

Владимир Путин подарил школьнице из Пскова японского щенка
07 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Инклюзивная выставка-ярмарка в Пскове
07 октября 2023

Наталья Исакова отметила вклад президента в создание и сохранение памятных мест
07 октября 2023

Археологи продолжают работы на старинной мостовой в Печорах
07 октября 2023

Владимир Путин и Псковская область: история визитов президента в регион
07 октября 2023

Артур Акавов: С каждым годом в России наблюдаю всё больше спортсменов
07 октября 2023

Светлана Мельничук – о работе президента: Мы живём с полной уверенностью, что о нас думают

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...