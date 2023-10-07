В своих посланиях президент уделяет особое внимание первичному звену здравоохранения – Галина Невалённая

19:06, 07 октября 2023, ПАИ

Особое внимание первичному звену здравоохранения уделяет в своих выступлениях президент России Владимир Путин. Об этом заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. В своих посланиях и знаковых выступлениях президент уделяет особое внимание первичному звену здравоохранения, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, говорит о важности диспансеризации, вакцинации, о необходимости заботливого отношения к собственному здоровью», – отметила она.

Галина Невалённая подчеркнула, что такое внимание к первичному звену позволяет медицине прогрессивно развиваться.

Она заметила, что в течение прошедших двух-трёх лет Псковская городская поликлиника получили современное медицинское оборудование более чем на 100 миллионов рублей: УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование, рентгенологические аппараты. И не только по программе национальных проектов. Например, компьютерный томограф был закуплен на финансовые средства из резервного фонда президента. Также были получены новые автомобили, передвижной медицинский комплекс, и поставки оборудования продолжаются.

«В настоящее время современный тренд – это стремление к здоровому образу жизни. И наш президент показывает это своим собственным примером! Я желаю развития нашей стране, нашему президенту! Здоровья нам всем и не забывать, что мы должны заботиться о своём здоровье, чтобы жить активной полноценной жизнью!» – заключила Галина Невалённая.

Напомним, сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполнился 71 год.