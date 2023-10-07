Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В своих посланиях президент уделяет особое внимание первичному звену здравоохранения – Галина Невалённая

Особое внимание первичному звену здравоохранения уделяет в своих выступлениях президент России Владимир Путин. Об этом заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. Фото: ПАИ

«Сегодня день рождения нашего президента Владимира Владимировича Путина. В своих посланиях и знаковых выступлениях президент уделяет особое внимание первичному звену здравоохранения, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, говорит о важности диспансеризации, вакцинации, о необходимости заботливого отношения к собственному здоровью», – отметила она.

Галина Невалённая подчеркнула, что такое внимание к первичному звену позволяет медицине прогрессивно развиваться.

Она заметила, что в течение прошедших двух-трёх лет Псковская городская поликлиника получили современное медицинское оборудование более чем на 100 миллионов рублей: УЗИ-аппараты, эндоскопическое оборудование, рентгенологические аппараты. И не только по программе национальных проектов. Например, компьютерный томограф был закуплен на финансовые средства из резервного фонда президента. Также были получены новые автомобили, передвижной медицинский комплекс, и поставки оборудования продолжаются.

«В настоящее время современный тренд – это стремление к здоровому образу жизни. И наш президент показывает это своим собственным примером! Я желаю развития нашей стране, нашему президенту! Здоровья нам всем и не забывать, что мы должны заботиться о своём здоровье, чтобы жить активной полноценной жизнью!» – заключила Галина Невалённая.

Напомним, сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполнился 71 год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 октября 2023

Учителя Псковской области поздравили президента РФ с днём рождения
07 октября 2023

Псковские проекты попали в число победителей премий «Маршрут года» и Russian event awards
07 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Награждение победителей окружного этапа Всероссийской премии «Маршрут года» в Пскове
07 октября 2023

Почти 118 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от гриппа
07 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Автопробег в честь дня рождения Владимира Путина в Пскове
07 октября 2023

В своих посланиях президент уделяет особое внимание первичному звену здравоохранения – Галина Невалённая
07 октября 2023

Пропавшую Бухлю нашли на территории подворья в Псковском районе
07 октября 2023

Владимир Путин подарил школьнице из Пскова японского щенка

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...