Учителя Псковской области поздравили президента РФ с днём рождения
Учителя Псковской области, участвующие в Форуме классных руководителей, поздравили президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения. Об этом пишет газета «Сельская новь» Бежаницкого района.
Напомним, 7 октября празднует свой день рождения президент России Владимир Путин.
Учителя Псковской области, участники Всероссийского ФКР, записали видеопоздравление для главы государства.
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