Учителя Псковской области поздравили президента РФ с днём рождения

21:06, 07 октября 2023, ПАИ

Учителя Псковской области, участвующие в Форуме классных руководителей, поздравили президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения. Об этом пишет газета «Сельская новь» Бежаницкого района.

Напомним, 7 октября празднует свой день рождения президент России Владимир Путин.

Учителя Псковской области, участники Всероссийского ФКР, записали видеопоздравление для главы государства.