ФОТОФАКТ. Ветка дерева упала на дорогу рядом с гостиницей «Октябрьская» в Пскове
Ветка дерева, которая сломалась под порывами штормового ветра, перегородила дорогу на одном из проездов рядом с гостиницей «Октябрьская» в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Отметим, мокрый снег ожидается в Псковской области завтра, 8 октября.
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07 октября 2023
Псковские проекты попали в число победителей премий «Маршрут года» и Russian event awards
07 октября 2023
ФОТОРЕПОРТАЖ. Награждение победителей окружного этапа Всероссийской премии «Маршрут года» в Пскове