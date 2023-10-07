ФОТОФАКТ. Ветка дерева упала на дорогу рядом с гостиницей «Октябрьская» ​в Пскове

21:56, 07 октября 2023, ПАИ

Ветка дерева, которая сломалась под порывами штормового ветра, перегородила дорогу на одном из проездов рядом с гостиницей «Октябрьская» в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Отметим, мокрый снег ожидается в Псковской области завтра, 8 октября.