Как часто выявляют рак молочной железы у мужчин, рассказали эксперты

23:31, 07 октября 2023, ПАИ

Злокачественная опухоль, которая развивается в тканях молочной железы, возможна и у лиц мужского пола. Однако данное явление редкое в медицинской практике. Об этом ПАИ сообщили специалисты регионального комитета по здравоохранению.

На рак молочной железы у мужчин приходится менее 1 % всех выявленных случаев.

Факторами риска возникновения заболевания являются воздействие радиации, приём эстрогенов, возраст (72 года – средний возраст на момент установки диагноза), наследственность (примерно у одного из пяти мужчин со злокачественным образованием молочной железы есть близкий родственник, мужчина или женщина, с этим заболеванием), наличие мутаций в генах, синдром Клайнфельтера – генетическое заболевание, характеризующееся наличием дополнительной половой хромосомы Х в мужском генетическом коде, а также некоторые другие факторы.

Напомним, профилактический медицинский осмотр и скрининг на выявление онкологических заболеваний жители Псковской области могут пройти в рамках диспансеризации.