Как часто выявляют рак молочной железы у мужчин, рассказали эксперты
Злокачественная опухоль, которая развивается в тканях молочной железы, возможна и у лиц мужского пола. Однако данное явление редкое в медицинской практике. Об этом ПАИ сообщили специалисты регионального комитета по здравоохранению.
На рак молочной железы у мужчин приходится менее 1 % всех выявленных случаев.
Факторами риска возникновения заболевания являются воздействие радиации, приём эстрогенов, возраст (72 года – средний возраст на момент установки диагноза), наследственность (примерно у одного из пяти мужчин со злокачественным образованием молочной железы есть близкий родственник, мужчина или женщина, с этим заболеванием), наличие мутаций в генах, синдром Клайнфельтера – генетическое заболевание, характеризующееся наличием дополнительной половой хромосомы Х в мужском генетическом коде, а также некоторые другие факторы.
Напомним, профилактический медицинский осмотр и скрининг на выявление онкологических заболеваний жители Псковской области могут пройти в рамках диспансеризации.
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