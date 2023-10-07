Об усилении ветра 8 октября предупредили псковичей в МЧС
Дальнейшее усиление ветра с порывами до 17–22 метров в секунду ожидается на территории Псковской области 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Кроме того, возможны осадки в виде мокрого снега.
В МЧС разработали список рекомендаций для населения при сильном ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, удалите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;
- машину поставьте в гараж, в отсутствие гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабоукреплённых конструкций;
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
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