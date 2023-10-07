Об усилении ветра 8 октября предупредили псковичей в МЧС

00:03, 08 октября 2023, ПАИ

Дальнейшее усиление ветра с порывами до 17–22 метров в секунду ожидается на территории Псковской области 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Кроме того, возможны осадки в виде мокрого снега.

В МЧС разработали список рекомендаций для населения при сильном ветре: