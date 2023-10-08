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Михаил Ведерников поздравил псковских аграриев с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил специалистов и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте правительства Псковской области.

Михаил Ведерников поздравил псковских аграриев с профессиональным праздником. Фото: ПАИ

«Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Традиционно во второе воскресенья октября мы чествуем всех тружеников сельского хозяйства, кто работает на земле, в полях и на фермах, на предприятиях перерабатывающей промышленности. В этом году вы вырастили хороший урожай зерновых, картофеля, овощей и других культур», – отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что благодаря неустанному труду и любви к родной земле на протяжении последних лет Псковская область сохраняет лидирующие места в СЗФО по производству зерновых, рапса, скота, птицы и молока.

Михаил Ведерников отметил, что в регионе каждый год увеличивается площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, развивается молочное и мясоперерабатывающее производство. Сельское хозяйство становится всё более привлекательным для инвестиций — так, с 2018 по 2022 год в рамках инвестпроектов в регион привлечено более 50 млрд рублей.

«Вы не только сохраняете традиции и накопленный опыт, но и неизменно совершенствуете свою работу, осваиваете новые технологии, выводите новые сорта растений и стремитесь быть лучшими во всем. Своим хозяйским отношением к делу, ответственностью вы создаёте условия для развития агропромышленного комплекса Псковской области, обеспечиваете жителей самыми качественными и вкусными продуктами», – заметил губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил аграриев за трудолюбие, добросовестность, верность своей профессии: «Ваш труд служит основой благополучия и процветания Псковской области. Выражаю признательность ветеранам отрасли за вклад в развитие сельского хозяйства региона и перерабатывающей промышленности».

«От всей души желаю вам высоких производственных результатов, больших урожаев, хорошей погоды и уверенности в завтрашнем дне! Крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!» – заключил Михаил Ведерников.

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